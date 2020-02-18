По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

17 февраля 2020 года около 20.00 на улице Славнова города Гусь-Хрустальный неустановленный водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Туарег», совершил наезд на пешехода. Девушка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.С места дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся.В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.Незамедлительно для установления водителя и транспортного средства, скрывшегося с места автоаварии, были ориентированы все наряды полиции, а также подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме этого информация о происшествии была передана в соседние регионы. Через несколько часов предполагаемого виновника ДТП, 39-летнего мужчину, зарегистрированного в Липецкой области, задержали при содействии коллег из Рязанской области.Мужчина был доставлен в межмуниципальный отдел МВД России «Гусь-Хрустальный».В отношении водителя составлены протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся) и по ч.3 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен).В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.