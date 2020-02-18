В ночное время были повреждены несколько иномарок. У всех машин выявлены идентичные повреждения – разбиты лобовые и задние стекла, боковые зеркала и бамперы...

Сотрудники отдельной роты ППСП ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково совместно с коллегами из Росгвардии г. Москвы задержали подростков, повредивших автомобили в 11 микрорайоне Зеленограда.В территориальный отдел полиции поступили заявления от четырех жителей 11 микрорайона Зеленограда о том, что в ночное время были повреждены принадлежащие им иномарки. У всех машин выявлены идентичные повреждения – разбиты лобовые и задние стекла, боковые зеркала и бамперы.В ходе патрулирования территории в 11 микрорайоне Зеленограда правоохранителями были задержаны двое подозреваемых - 18-летний ранее судимый местный житель и его 16-летний знакомый. Задержанные пояснили, что повредили автомашины из хулиганских побуждений.По данному факту следственным управлением УВД Зеленограда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Позже в результате следственных действий были установлены еще двое 13-летних подростков, которых 18-летний молодой человек вовлек в совершение противоправного деяния. Подозреваемый убедил сообщников в том, что хозяева данных транспортных средств неуважительно обращались с ним ранее, за что должны быть наказаны.По данному факту в отношении совершеннолетнего молодого человека отделением дознания ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31