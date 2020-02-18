В кабмине не поддержали законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря. Там отметили, что кабинет министров уже сейчас наделен правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется.

В правительстве России не поддержали законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря.Документ был внесен депутатами от ЛДПР и членом Совета Федерации Сергеем Леоновым. Согласно нему, один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря, если он приходится на обычный рабочий день, сообщает "Россия 24".В кабмине отметили, что наделены правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется.Ранее президент России Владимир Путин во время Большой пресс-конференции назвал логичным выходной 31 декабря. За эту идею выступала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее мнению, в этот день важно быть дома, наряжать елку, взрослым общаться с детьми.