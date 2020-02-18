В США разработали ультразвуковой браслет, который блокирует работу любых, даже скрытых микрофонов поблизости

Исследователи Чикагского университета разработали ультразвуковой браслет, который блокирует работу любых, даже скрытых микрофонов поблизости. Прибор способен заглушить смартфоны, "умные" часы, колонки с голосовыми помощниками и любые другие устройства, записывающих звук.В браслет встроены 24 динамика, которые генерируют ультразвуковые помехи в слышимом диапазоне частот. Шум неуловим для человеческого уха, однако на записи разговора разобрать слова будет невозможно. По словам инженеров, излучатели работают во всех направлениях и в том числе покрывают слепые зоны во время движения запястья.Глушилка имеет и пару недостатков. Прежде всего, браслет не умеет "гасить" микрофоны выборочно, а значит, поговорить по телефону в радиусе его действия не получится. Кроме того, прототип довольно громоздкий, а внутри - лишь горстка плат и батарея.Ученые рассказали The New York Times, что потратили на создание "браслета тишины" всего около $20 (~1300 рублей). Проект находится на стадии эксперимента, однако исследователи уже получают от инвесторов предложения о превращении идеи в коммерческий продукт.