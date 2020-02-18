Президент Афганистана Ашраф Гани добился переизбрания.

Президент Афганистана Ашраф Гани добился переизбрания.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал телеканал Tolo News, приведя окончательные результаты голосования.За Гани отдано 50,64% голосов, тогда как за его соперника, премьер-министра Афганистана Абдуллу Абдуллу — только 39,52%.71-летний Гани, который впервые стал президентом страны еще в 2014 году, был объявлен Национальной избирательной комиссией (НИК) победителем еще 22 февраля 2019 года, но тогда результаты оспорила афганская партия "Исламское общество".После этого комиссия по жалобам рассказала журналистам, что зарегистрировала 16,5 тысяч жалоб о нарушениях и злоупотреблениях на выборах президента Афганистана.В результате в НИК провели проверку этих жалоб и признали победу Гани.