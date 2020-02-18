В центре Москвы пьяный посетитель угрожал оружием персоналу бара. Инцидент произошел вечером 17 февраля, сообщает агентство Москва. Сотрудники заведения вызвали полицию. Прибывшие ..

В центре Москвы пьяный посетитель угрожал оружием персоналу бара. Инцидент произошел вечером 17 февраля, сообщает агентство "Москва".Сотрудники заведения вызвали полицию. Прибывшие правоохранители задержали дебошира и изъяли у него травматический пистолет. Позднее стало известно, что у мужчины было разрешение на хранение и ношение оружия, передает "".