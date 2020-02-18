Житель Самарской области жестоко расправился с маленькой дочкой, которую не мог уложить спать. Он несколько раз уронил четырехмесячного ребенка на пол, а потом ударил его утюгом по голове. Малышка замолчала навсегда, но то, что она умерла, пьяные родители поняли только с утра.

Житель Самарской области жестоко расправился с маленькой дочкой, которую не мог уложить спать. Он несколько раз уронил четырехмесячного ребенка на пол, а потом ударил его утюгом по голове. Малышка замолчала навсегда, но то, что она умерла, пьяные родители поняли только с утра, сообщает региональное управление СКР.Описанные события произошли в ночь на 8 февраля в Октябрьске. Мужчина после застолья взялся уложить дочку, тогда как ее мать находилась на кухне. По ее словам, она не слышала ничего подозрительного, хотя 34-летний отец и признался на допросе, что ронял малышку на пол, а потом и вовсе ударил ее утюгом по голове в попытке унять крик голодного ребенка.Когда родители проснулись утром, девочка была мертва. Никуда обращаться они не стали — мужчина положил тело в пакет и отнес на улицу. Там его и нашли спустя неделю, 15 февраля.Подозреваемого взяли под стражу, он уже сознался в содеянном. Вопросы у следователей возникли и к органам соцобеспечения, поскольку те недоглядели за семьей, где отец беспрестанно налегал на спиртное, а мать имеет троих детей, но лишена родительских прав.