В Госдуму внесен законопроект, который приравнивает размер студенческих стипендий к размеру прожиточного минимума и предлагает изменить само понятие стипендия.

В Госдуму внесен законопроект, который приравнивает размер студенческих стипендий к размеру прожиточного минимума и предлагает изменить само понятие "стипендия".Ст. 36 Закона "Об образовании в РФ" гласит, что стипендией является денежная выплата, которая поощряет или поддерживает освоение образовательных программ. Авторы законопроекта подчеркивают, что такой подход ущемляет права студентов, которые нередко не имеют минимальных средств к существованию, пишет "Российская газета".В пояснительной записке к законопроекту отмечено: "Действующие размеры стипендиального фонда… являются недопустимо низкими и фактически не обеспечивают ни одну жизненно важную потребность человека". Студенту приходится искать работу, что плохо отражается на учебе.Законопроект предлагает называть стипендией "денежную выплату", которую назначают студентам для "поддержки их достойного уровня жизни" во время учебы в вузе. Минимальный размер стипендии при этом окажется не меньше размера прожиточного минимума по региону.По данным Высшей школы экономики (ВШЭ), 65% студентов совмещают учебу и работу.Минимальный размер академической стипендии составляет 1484 руб., средняя стипендия студентов-бюджетников составила в декабре 2019 г. 3140 руб., повышенная стипендия — 9213 руб. Однако количество студентов, получающих повышенную стипендию, не может превышать 10% от общего количества студентов, которые получают академическую стипендию.Отдельные категории студентов в дополнение к академической стипендии получают материальную поддержку — 6888 руб. в месяц, а также социальную стипендию — 3,5 тыс. руб. в месяц. Минобрнауки уточнило, что студент имеет право получать одновременно несколько видов стипендий.Между тем прожиточный минимум в Москве составляет почти 17 тыс. руб. в месяц, в Екатеринбурге — 11 тыс. руб., в Хабаровском крае — 14,3 тыс. руб., в Ивановской области — 10,5 тыс. руб. в месяц. При этом в среднем по России прожиточный минимум составил в 2019 г. почти 11 тыс. руб.