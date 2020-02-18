18.02.2020

2020-02-18 13:00:08

Ребенок-инвалид во Владимирской области остался без жизненно важных лекарств

Многодетная мать из поселка Сокол добивается от руководства Суздальской ЦРБ положенных лекарств на лечение ребенка-инвалида. По словам Надежды Мельник, получить жизненно важные ингаляторы для лечения бронхиальной астмы последние месяцы практически невозможно.

Для 11-летнего Федора Моисеева этот ингалятор - единственная возможность нормально дышать. Дорогостоящие препараты спирива и симбикорт расслабляют дыхательные пути мальчика, позволяя купировать приступы удушья. С бронхиальной астмой ребенок живет почти всю свою жизнь. В России забота о таких детях - часть программы социальной защиты. Но, не смотря на то, что родителям детей-инвалидовов предусмотрен ряд льгот, зачастую дорогостоящих лекарств в аптеках попросту нет.

Надежда Мельник, многодетная мать: «У меня федеральная региональная льгота, мне на данном этапе "спирива" нужен вот сейчас как воздух. Сейчас я жду алименты, чтобы купить, но сегодня я поеду в областную прокуратуру, Малахову я написала».

Главный врач Суздальской ЦРБ Дмитрий Айбятов считает, что перебоев с лекарствами в аптеках нет. Правда, иногда пациенты жалуются, что им предоставляют не зарубежные препараты, а их отечественные аналоги. По Словам Дмитрия Тахировича, доступность лекарств для больных с тяжелыми хроническими заболеваниями - приоритетное направление работы департамента здравоохранения. Вместе с тем государственным медучреждениям получить лицензию на выдачу лекарств в самых отдаленных районах области непросто. Поэтому многим родителям больных детей и приходится ездить в райцентры за несколько километров от дома. И не всегда удачно.

Дмитрий Айбятов, главный врач Суздальской ЦРБ: «Единственный вопрос, когда препарат может задерживаться это перерегистрация, все, никаких проблем с выпиской рецептов нет».

С рецептами проблем действительно нет, на бумаге все лекарственные средства - в наличии. Провизор местной аптеки Лилия Гришина считает, что загвоздка именно в системе расчета спроса на сам препарат. Заявки на лекарства часто составляются по пресловутому принципу оптимизации.

Лилия Гришина, провизор, замдиректора аптеки: “Больше-то нам не дадут чем в заявке, а сколько больных, может появятся новые больные, которые не выявлены еще были, а заявка делается заранее, она делается с осени где-то на следующий год. В течении года появляются новые больные то уже не хватит».

Надежде Мельник сегодня повезло, препарат оказался в аптеке. По статистике в России на бесплатные, льготные лекарства имеют право более 20 миллионов человек, однако по оценке специалистов только 5 миллионов человек пользуются им в полной мере. Многие просто не знают, что им положено.

Александр Сыпченко, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»

