Концертный директор рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, Эдгар Кеосаян рассказал подробности об отмене всех концертов исполнителя, запланированных на февраль.

Концертный директор рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, Эдгар Кеосаян рассказал подробности об отмене ближайших выступлений исполнителя.Ранее во "ВКонтакте" на странице группы, посвященной концерту артиста в Саратове, организаторы сообщили, что все мероприятия, запланированные на февраль, отменяются. Причиной этого стали поломанные два ребра, из-за которых Гуф не может выступать. При этом не поясняется, каким образом артист получил травмы.По словам Эдгара Кеосаяна, ничего особенного с Долматовым не произошло. Концертный директор отметил: "Бытовая травма. Не надо переживать. Все нормально". Кеосаян рассказал, что ближайший концерт Гуфа состоится 6 марта в Мурманске, сообщает "Пятый канал".Как сообщают СМИ, в настоящее время артист находится в Таиланде со своей новой возлюбленной.В январе вокруг Долматова разразился скандал. В прямом эфире для Instagram из Таиланда артист в грубой форме обратился к российскому спортсмену и политику Дмитрию Носову. После этого стало известно, что артист потерял мобильный телефон и банковские карты, потому за ним прилетели его сестра и директор.В октябре 2018 года у рэпера уже фиксировали перелом двух ребер. Гуфа избили недалеко от станции метро "Таганская".