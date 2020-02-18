Граждане Украины продолжат пользоваться внутренними паспортами на территории России. Об этом заявили в МВД России.

Граждане Украины продолжат пользоваться внутренними паспортами на территории России. Об этом заявили в МВД России.В конце прошлого года украинское правительство обязало своих граждан с 1 марта 2020 года при въезде в РФ использовать исключительно загранпаспорта.Объясняют такое решение просто: в 1997 году Россия и Украина подписали межправительственное соглашение, согласно которому все украинцы могут использовать для поездок, передвижения и трудоустройства в РФ внутренние паспорта Украины.Это соглашение продолжит действовать и дальше, сообщает телеканал "Россия 24".