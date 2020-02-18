Для наблюдения за полигоном предложили вырубить деревья

16 февраля у ДК «Искож» в Александрове прошёл «антимусорный» митинг. На встрече озвучили, что активисты намерены установить наблюдательный пост около Александровского полигона. И, как уверяют инициаторы установки, дорогу к месту, где разрешили его поставить, им преградили, препятствуя установке поста в принципе.- Конечно, установить пункт общественного контроля мы должны по закону, - сказал руководитель организации «Совет избирателей Александровского района» Валерий Севринов. – Власти нам выделили земельный участок, сейчас нужно получить заключение землемеров. В течение 10 дней, я надеюсь, у нас получится выполнить задуманное. Но есть некоторые сложности – сейчас вся земля частная, и участок, который нам дали, находится за этой территорией. Был к месту, где появится пост, один проход. Но сейчас его компания «ЭкоЛайн» перекрыла, тем самым показав, что нам туда путь закрыт. Чтобы пройти к нужному месту и привезти строительные материалы, мы будем вырубать вдоль забора кустарник. По сути, нам строить разрешили, но осложнили работу тем, что перекрыли единственный проход.Зачем ломать дверь, если она открытаНа деле ситуация оказалась другой. В компании «ЭкоЛайн» объяснили, что никаких препятствий для активистов не возводили. К компании даже не обращались с просьбой разрешить проезд по территории. Вместо того, чтобы начать диалог, активисты заявили о вынужденной вырубке зеленых насаждений.- К нам не поступало ни одного обращения от активистов с просьбой разрешить проезд их техники через полигон, – сообщил заместитель генерального директора компании «ЭкоЛайн Владимир» Игорь Крицкий. - Людей на митинге 16 февраля ввели в заблуждение, что это мы не разрешаем установить наблюдательный пункт. Работы на полигоне требуют соблюдения техники безопасности. Место, где хотят разместить пункт наблюдения, находится за территорией полигона, которая огорожена забором. Согласитесь, для пропуска на любой объект необходимо получить разрешение, представить необходимые документы. О нашей готовности организовать проезд техники мы первыми сообщили организаторам общественного поста, чтобы они не начали вырубку. Мы считаем, что вопросы нужно решать цивилизованно, готовы к диалогу и конструктивному решению вопросов.