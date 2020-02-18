Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,62-63,73 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 63,66 руб. — это на 19 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Курс евро составил 68,92 руб., повысившись на 19 копеек относительно отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 19 копеек до 66,03 руб.Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу экономических последствий вспышки коронавируса и ее влияния на спрос на топливо.К 10:01 мск стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 1% и составила $57,09 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,7% относительно уровня закрытия торгов в пятницу — до $51,96 за баррель.