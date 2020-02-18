Начало рабочей недели знаменуется падением зарубежных валют. на сегодня, 18 января, составляет 63,30 за доллар и 68,62 за евро. Такие данные приводит Центральный банк России на официальном ..

Начало рабочей недели знаменуется падением зарубежных валют. на сегодня, 18 января, составляет 63,30 за доллар и 68,62 за евро. Такие данные приводит Центральный банк России на официальном сайте.Как утверждает главный экономист инвестбанка Владимир Тихомиров, российская валюта демонстрирует значительную устойчивость, несмотря на распространение китайского коронавируса. Российский рынок считают безопасным и привлекательным для инвестиций, сообщает "Финмаркет".