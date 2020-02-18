Обстрелы территории Луганской народной республики связаны с сегодняшним заседанием Совбеза ООН, который должен проанализировать ход выполнения Минских договоренностей. Такое мнение в эфире программы 60 минут на телеканале Россия 1 высказал уполномоченный представитель ЛНР в минской контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Дейнего.

Обстрелы территории Луганской народной республики связаны с сегодняшним заседанием Совбеза ООН, который должен проанализировать ход выполнения Минских договоренностей. Такое мнение в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" высказал уполномоченный представитель ЛНР в минской контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Дейнего.Он рассказал, что обстрелы начались с шести утра. В это время украинская диверсионно-разведывательная группа в количестве десяти человек предприняла попытку прорваться на территорию ЛНР в районе Голубовского."Диверсанты находились в пределах прямой видимости и на глазах у наших военнослужащих подорвались на ими же установленных минах", — рассказал Дейнего. После этого ВСУ начали массовый обстрел жилой застройки на территории народной республики.Владислав Дейнего считает, что все происходящее связано с сегодняшним заседанием Совбеза ООН, который должен проанализировать ход выполнения резолюции 2202 от 2015 года, принятой в поддержку Минских соглашений."Я думаю, они пытаются создать картинку, которая позволит им переложить головную боль с больной головы на здоровую", — считает представитель ЛНР. Он рассказал, что на текущий момент удалось прекратить "эту вакханалию". Обстрелы прекратились только после того, как на место прибыли силы ОБСЕ.