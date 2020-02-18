Министерство обороны России опубликовало видео сопровождения борта министра обороны РФ Сергея Шойгу истребителями МиГ-29 ВВС Сербии.

Министерство обороны России опубликовало видео сопровождения борта министра обороны РФ Сергея Шойгу истребителями МиГ-29 ВВС Сербии.Сербские истребители сопровождали самолет Шойгу 17 февраля, во время его прилета с рабочим визитом в Белград.В аэропорту военного министра встретил его сербский коллега Александр Вулин, с которым Шойгу побывал на выставке "Оборона 78", посвященную бомбежкам страны в 1999 году авиацией НАТО.Оба министра возложили венки и поучаствовали в закладке капсулы с землей для будущего Вечного огня в мемориальном комплексе "Освободителям Белграда, после этого в Доме гвардии руководителю Минобороны России торжественно вручили звание почетного доктора университета обороны.Затем у Сергея Шойгу произошла встреча с президентом Сербии Александром Вучичем.