В Москву из Приморья на длительное лечение прилетел леопард по кличке Эльбрус. Хищник попал под машину весной прошлого года, перенес несколько непростых операций, но возникли осложнения. Чтобы вернуться в дикую природу, краснокнижному зверю требуется помощь столичных специалистов.

В Москву из Приморья на длительное лечение прилетел леопард по кличке Эльбрус. Хищник попал под машину весной прошлого года, перенес несколько непростых операций, но возникли осложнения. Чтобы вернуться в дикую природу, краснокнижному зверю требуется помощь столичных специалистов.Девять часов полета — и вот редкий зверь уже в Москве. Краснокнижного леопарда доставили прямым рейсом из Приморья. Упаковали надежно — в большой деревянный короб, так что только через небольшие отверстия можно разглядеть пятнистого пассажира."Эта клетка была ранее доставлена из Московского зоопарка, чтобы животному было комфортно перенести этот перелет, — рассказал официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков. — Мы создали максимально удобные условия, он перевозился в багажном отделении самолета, где была создана температура, комфортная именно для перевозки животных. По вылету его наблюдали ветеринары".Этот леопард прилетел в столицу на лечение. Год назад его случайно обнаружили жители Дальневосточного округа — раненным и истощенным. На хищнике в буквальном смысле не было живого места. Лапы переломаны, перебита спина — в таком состоянии его доставили в Приморский центр реабилитации животных. Надежд на спасение почти не оставалось. Но он выжил."Ему было проведено порядка семи операций. Изначально прогнозов вообще никто не давал. Думали, что осталось несколько дней жизни. К счастью, ветеринары доказали свой профессионализм. Жизнь леопарду спасли", — говорит председатель правления Центра реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" Виктор Кузьменко.Зверь шел на поправку, появился аппетит. Уже казалось: может вернуться в дикую природу. Но специалисты заметили: из-за тяжелой травмы на спине образовалась доброкачественная опухоль. Теперь Эльбрусу — такое имя получил леопард после спасения — предстоит еще несколько сложных операций. Их проведут в московской специализированной клинике."Он хромает и, самое главное, не может лазить по деревьям. Его нельзя выпускать в дикую природу, потому что он станет жертвой тигра либо собак", — говорит директор национального парка "Земля леопарда" Виктор Бардюк.Вернется ли хищник в леса или ему подберут новый дом, пока непонятно. Впереди еще долгий путь — лечение и реабилитация.