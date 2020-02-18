Китайских спортсменов отправят на карантин перед соревнованиями в Казани. Шесть фехтовальщиц должны пройти три этапа санитарно-карантинного контроля - в Париже, Москве и Казани. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Минспорта Татарстана.

Китайских спортсменов отправят на карантин перед соревнованиями в Казани. Шесть фехтовальщиц должны пройти три этапа санитарно-карантинного контроля — в Париже, Москве и Казани. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Минспорта Татарстана.Этап Кубка мира по фехтованию пройдет в столице Татарстана с 21 по 23 февраля. Как уточнили ГТРК "Татарстан" в Минспорте республики, организаторы турнира не имеют полномочий для ограничения участия спортсменов из Китая. Это решение остается только за Международной федерацией фехтования или уполномоченным органам на территории России. Напомним, что ранее кабмин ограничил въезд китайских спортсменов из-за вспышки коронавируса на территории КНР.