Отказался от дачи показаний, запретил обыск у себя дома и бойкотировал предоставленных ему государственных адвокатов. Это бунт Петра Павленского, которого задержали во Франции по подозрению во вмешательстве в личную жизнь Бенжамена Гриво - экс-кандидата в мэры Парижа от правящей партии. Политик снялся с предвыборной гонки после того, как так в Сети появилось видео с его участием.

Отказался от дачи показаний, запретил обыск у себя дома и бойкотировал предоставленных ему государственных адвокатов. Это бунт Петра Павленского, которого задержали во Франции по подозрению во вмешательстве в личную жизнь Бенжамена Гриво — экс-кандидата в мэры Парижа от правящей партии. Политик снялся с предвыборной гонки после того, как так в Сети появилось видео с его участием. По сути, грязный компромат интимного толка, опубликованный, как утверждалось, именно так называемым "российским акционистом". Последнему, надо сказать, не позавидуешь: помимо дела о публикации похабных кадров он проходит еще и по статье о некой поножовщине. Хотя все внимание сейчас, конечно же, к первому пункту. Среди ожидаемых ответов на вопрос: как вообще в руки Павленского попало любительское порно с участием солидного политика? Тут особый интерес вызывает личность Александры де Таддео, которую называют подругой беглого пиромана. Она задержана вместе с ним.Ей 29 лет, родом она из местечка под называнием Мец. В настоящий момент стажируется в ЮНЕСКО как юрист-правозащитник и проходит магистратуру по международному праву в Тулузе. С Петром Павленским она, предположительно, встречается с января 2019 года.Проживает в Шестнадцатом округе Париже, где на выходе из отеля 15 февраля был вместе с ней задержан Петр Павленский. По краткой справке многим становится понятно: сексуальный скандал со снимками мог быть спланированной провокацией. Это может обернуться для Павленского и его французской подруги реальными, а не условными проблемами."Во-первых, мы с вами наблюдаем вмешательства во внутренние дела государства. То есть у французов, несмотря на свою толерантность и лояльность, тоже есть предел. И терпеть распространение подобного видео, когда идет предвыборная компания, то есть когда есть определенные лоббисты кандидата, когда уже деньги вложены, они не будут. Здесь Павленский уже перешел за такую грань", — поясняет политолог Наталия Елисеева.То, что против обоих возбудили уголовные дела, понятно. И тут уже не дверь банка, за которую Павленский срок условный получил, или что-то там не выдающееся, прибитое к брусчатке. Тут уже будет обоим реальный приговор. Шутки кончились. Сядут оба. Но французы уже открыто голосят: верните его домой, в Россию, он тут не нужен.Мадам и месье, расслабьтесь: лишить Павленского политического убежища за такое преступление нельзя. В общем, глаза видели, что брали: вот и наслаждайтесь, теперь вам еще и кормить его придется со своих налогов."Чтобы его лишили статуса политического беженца, требуется, чтобы он совершил какое-либо преступление из таких серьезных международных преступлений: например, военное преступление, преступление против мира, преступление против человечности, чтобы его деятельность противоречила уставам ООН", — добавляет президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.Но вернемся к мадам де Таддео. Персона во Франции малоизвестная, ныне только изучаемая. До этого она особо замечена в каких-либо скандалах не была. Были только редкие интервью малотиражным газетам об искусстве и архитектуре. Но, как говорят эксперты, Александра была вхожа во французскую богемную тусовку, имела обширные связи среди художников, архитекторов, писателей. Уже сейчас французские СМИ называют парочку не кем иными, как "агентами Кремля"."Некоторые даже в студии приглашают отчаянных русофобов, которые хитрее обычно, которые не говорят: да, это прямой заговор Путина, чтобы разрушить карьеру этого Гриво, о котором вообще-то в России никто не слышал. Но они говорят: на самом деле это махинация, сделанная "аппаратом сами знаете кого". Они даже не говорят, кто за этим стоит! Потому что, как всегда, никаких доказательств, никаких подробностей – ничего. Но подозревают русских! Спутница, которая была с Гриво, передала либо сама это видео или нет? Или это махинации, которые выполнены за рубежом. Но для чего? Это не очень понятно!" – констатирует политобозреватель Дмитрий де Кошко.Но в чем не сомневаются совершенно эксперты, те, что лишенные русофобских страхов, так это в том, что парочку действительно могли использовать в политических целях, как раз те силы, которые сконцентрированы внутри самой Франции и выступают против президента Эммануэля Макрона и его команды."Это безусловно кто-то использовал против него. Один ли это Павленский? Кто-то использовал Павленского? Тоже возможно. Но если кто-то и использовал, то это на уровне французской политической жизни. Это гораздо очевиднее", — ищет ответы на острые вопросы политический обозреватель Дмитрий де Кошко.Вы там пока разбирайтесь, дорогие европейские партнеры, кто кому брат, кто кому сват. Но нам обратно Павленского не сватайте: если уж взялись защищать угнетенного, политически гонимого талантливого художника, акциониста, и Бог весть кого, то продолжайте в том же духе, это уже не наша проблема. Уж простите, она ваша.