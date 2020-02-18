Сингапур увеличит дефицит бюджета до максимума по крайней мере с 1997 года, направив 6,4 миллиарда сингапурских долларов (4,6 миллиарда долларов США) на поддержку экономики на фоне вспышки коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Сингапур увеличит дефицит бюджета до максимума по крайней мере с 1997 года, направив 6,4 миллиарда сингапурских долларов (4,6 миллиарда долларов США) на поддержку экономики на фоне вспышки коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.Дефицит бюджета увеличится до 2,1% ВВП в финансовом году, который завершится в марте 2021 года, с прогнозируемых 0,3% в текущем финансовом году, заявил министр финансов Сингапура Хэн Сви Кит в парламенте.Правительство выделит 800 миллионов сингапурских долларов на борьбу с распространением вспышки коронавируса и предоставит два пакета экономической помощи на общую сумму 5,6 миллиарда сингапурских долларов для поддержки бизнеса и потребителей.Министр финансов также сообщил, что запланированное повышение налога на товары и услуги не состоится в 2021 году, учитывая текущее состояние экономики, однако налог все же будет повышен к 2025 году.Правительство предоставит пакет субсидий на сумму 6 миллиардов сингапурских долларов для поддержки потребителей, когда произойдет повышение налога.На этой неделе Министерство торговли и промышленности Сингапура снизило прогноз экономического роста на 2020 год до -0,5-1,5%, указав на возможность рецессии из-за вспышки коронавируса.В 2019 году экономика Сингапура выросла на 0,7%, минимальными темпами с 2009 года.