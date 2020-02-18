Следственный комитет по Томской области начал проверку по факту гибели рабочего. Известно, что мужчина проводил ремонтные работы на одном из хозяйственных объектах в поселке Итатка Томского района.

Следственный комитет по Томской области начал проверку по факту гибели рабочего. Известно, что мужчина проводил ремонтные работы на одном из хозяйственных объектах в поселке Итатка Томского района. В результате он сорвался с высоты 30 метров и разбился насмерть. Как сообщает ГТРК "Томск" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону, по факту смерти сотрудника коммерческой компании организована проверка."По предварительной информации, 17 февраля при в процессе ремонтных работ на хозяйственном объекте в поселке Итатке работник одной из коммерческих организаций упал с тридцатиметровой высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте", – рассказали представители пресс-службы.В настоящий момент следователи находятся на месте трагедии. Они уже произвели осмотр территории. Теперь сотрудники ведомства планируют опросить всех очевидцев ЧП. Кроме того, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее реультатам будет принято процессуальное решение.