Питерский СКА продолжает преследовать своих московских одноклубников в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. После того, как ЦСКА обыграл в Минске местное Динамо (4:1), армейцы Санкт-Петербурга разгромил на домашнем льду Адмирал – 6:0.

Питерский СКА продолжает преследовать своих московских одноклубников в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. После того, как ЦСКА обыграл в Минске местное "Динамо" (4:1), армейцы Санкт-Петербурга разгромил на домашнем льду "Адмирал" – 6:0.Интрига в игре сохранялась до начала третьего периода. В первом тайме счет открыл Марченко, а на 9-й минуте второго Кузьменко его удвоил. Но преимущество в два гола не давало СКА спокойствия. Но в третьей 20-минутке армейцы все решили окончательно и бесповоротно: Бурдасов, Лехтеря, Кемппаиннен и Ткачев провели еще четыре года в ворота дальневосточников.СКА набрал 87 очков и отстает от своих столичных одноклубников на 3 турнирных балла. При этом обе армейские команды могут оказаться в арьергарде казанского "Ак Барса", который как и СКА имеет 87 очков, но провел на два матча меньше команд из Москвы и Сакнт-Петербурга и потенциально может опередить их в таблице.