Полицией Зеленограда в ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет был выявлен факт административного правонарушения...

Полицией Зеленограда в ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет был выявлен факт административного правонарушения.На странице в социальной сети была опубликована видеозапись, на которой по улицам Зеленограда передвигался легковой автомобиль с привязанным к нему снегокатом. На снегокате находился человек.В результате проверочных мероприятий инспекторами ДПС ГИБДД по Зеленоградскому округу участники правонарушения были установлены. Ими оказались 22-летний москвич, водитель иномарки, и его 23-летний знакомый.Установлено, что ранее водитель автомобиля уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.В отношении водителя иномарки составлен протокол и вынесено постановление об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения».Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31