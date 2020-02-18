Полицейские добровольно принимают участие в подобных акциях с целью помочь нуждающимся в срочном переливании крови...

Руководство и личный состав УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве в рамках благотворительной акции «Добровольного безвозмездного донорства крови» сдали кровь.Проблема донорства продолжает оставаться одной из значимых социальных проблем в России. Пациенты ежедневно нуждаются в переливании донорской крови. В связи с этим руководство и сотрудники УВД по СВАО регулярно принимают активное участие в пополнении банка крови, чем вносят посильный вклад в развитие и поддержание российского донорства.В преддверии празднования Дня Защитника Отечества руководство и личный состав УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве посетили отделение городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева. Перед процедурой полицейские прошли медицинское обследование, которое включило в себя осмотр терапевта и предварительное лабораторное исследование. Сдача крови осуществляется в максимально комфортных условиях, с использованием современного оборудования.Сотрудники полиции добровольно принимают участие в подобных акциях с целью помочь нуждающимся в срочном переливании крови. Полицейские искренне верят в то, что их небольшой вклад в общее дело, возможно, спасет чью-то жизнь.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29