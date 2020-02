Американка Дэниель Баскин учредила стартап, который специализируется на продаже медицинских полумасок, якобы совместимых с технологиями биометрической идентификации

Американка Дэниель Баскин учредила стартап, который специализируется на продаже медицинских полумасок, якобы совместимых с технологиями биометрической идентификации. Как утверждает создательница Resting Risk Face, респиратор не только защитит дыхательные пути от попадания инфекции, но и позволит разблокировать смартфон по Face ID, не дотрагиваясь до лица.Компания предлагает самую обычную полумаску стандарта N95, на которой с использованием "чернил из натуральных красителей" печатается нижняя часть лица клиента. Их можно будет купить по $40 (~2500 рублей) за штуку.Однако заказов стартап пока не принимает. Тот, кто хочет получить уведомление о запуске, может оставить заявку на сайте Resting Risk Face.Made this service that prints your face on an N95 mask, so you can protect people from viral epidemics while still being able to unlock your phone.∎∎∎∎+∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎=∎∎∎∎https://t.co/SXslSjoiMz pic.twitter.com/rByMBwdPB8- Danielle Baskin (@djbaskin) February 15, 2020Баскин утверждает, что респираторы совместимы со сложными системами вроде Face ID, которые строят модель лица при помощи 3D-камер с датчиками восприятия глубины. Пользователю якобы будет достаточно отсканировать себя в маске, чтобы система начала его "узнавать".В твиттере с ней согласны далеко не все. "FaceID на айфонах полагается исключительно на камеру глубины, она может работать в абсолютной темноте, - объясняет @stakwild. - RGB-камеру она вообще не использует, а это значит, что в процессе сканирования напечатанное изображение будет полностью игнорироваться. С таким же успехом маска могла быть пустой".В январе прозрачную маску для защиты от грязного воздуха показал стартап Ao Air. Инновационный респиратор Atmos Faceware, говорят его создатели, не только спасает органы дыхания от вредных примесей, но еще и позиционируется как модный аксессуар, который можно приобрести за $350. Для сравнения, сертифицированный Национальным институтом охраны труда (NIOSH) США респиратор N95 продается примерно за $15.