Казанский Рубин подписал контракт с футболистом Дмитрием Тарасовым. В пресс-службе клуба сообщили, что договор действует до конца этого года. Ранее спортсмен выступал за команду ..

Казанский "Рубин" подписал контракт с футболистом Дмитрием Тарасовым. В пресс-службе клуба сообщили, что договор действует до конца этого года.Ранее спортсмен выступал за команду "Локомотив". Летом 2019-го у Тарасова истек контракт с московским клубом, и с тех пор он был без команды, сообщает .Напомним, что в начале февраля футболист стал отцом в третий раз. Модель Анастасия Костенко подарила спортсмену дочь. Родители пока скрывают имя наследницы.