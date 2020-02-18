18.02.2020

2020-02-18 15:05:03

Умер бывший директор департамента предпринимательства Валерий Скорик

Сегодня на 67 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался бывший директор департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Валерий Михайлович Скорик.

Валерий Михайлович обладал большими организаторскими способностями, профессионализмом, требовательностью, огромной работоспособностью, глубокими знаниями социально-экономических проблем, что позволило ему многое сделать на благо Владимирской области и её жителей, сообщила пресс-служба администрации области.

Отпевание В.М. Скорика состоится в четверг, 20 февраля, в 12.00 в храме Михаила Архангела на Студёной горе.

Биографическая справка:

Родился 14 февраля 1954 года в г. Россошь Воронежской области. Закончил Воронежский государственный университет по специальности «радиофизика и электроника».

Трудовую деятельность начал в 1977 году инженером лаборатории № 25 Всесоюзного научного исследовательского института синтетических смол во Владимире, затем работал секретарём комитета ВЛКСМ ГПТУ-9.

На различных должностях трудился в 1979 – 1987 годах на производственном объединении «Точмаш», в 1987 – 1994 годах – во Владимирском отделении НПО «Ритм». В 1994 – 1995 годах – заведующий отделом экспертизы Центра развития малого бизнеса администрации Владимирской области, в 1995 – 2005 годах – заместитель директора, директор Центра поддержки предпринимательства администрации Владимирской области.

В 2006 – 2013 годах был директором департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области.