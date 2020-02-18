Представители Большого театра посоветовали балерине Анастасии Волочковой обратиться для оформления пенсии в государственный фонд. Для получения пенсии необходимо собрать и предоставить ..

Представители Большого театра посоветовали балерине Анастасии Волочковой обратиться для оформления пенсии в государственный фонд. "Для получения пенсии необходимо собрать и предоставить определенные документы", – уточнили они.Кроме того, в пресс-службе театра рассказали, что знаменитость не работала ни одного дня после того, как была восстановлена. Как передает , балерина постоянно брала отпуск без сохранения содержания.Ранее Анастасия Волочкова заявила, что не может получить пенсию из-за отсутствия трудовой книжки. Большой театр отказался выдать звезде важный документ. Без него артистка не может доказать, что до 2003 года была прима-балериной. Чтобы решить проблему, знаменитость наняла адвоката, уточняет телеканал "".