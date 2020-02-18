Компания против вырубки леса

Ранее в сети появились недостоверные сведения о том, что «Эколайн-Владимир» якобы запрещает проход по своей территории для организации общественного наблюдения за мусорным полигоном. Однако по словам представителей, компания готова рассмотреть возможность проезда через него.Члены организации «Совет избирателей Александровского района» планировали установить пункт наблюдения за полигоном, однако не попав на территорию, решили, что наилучший вариант – вырубать лес и прокладывать там дорогу.- Конечно, установить пункт общественного контроля мы должны по закону, - сказал руководитель организации «Совет избирателей Александровского района» Валерий Севринов. – Власти нам выделили земельный участок, сейчас нужно получить заключение землемеров. В течение 10 дней, я надеюсь, у нас получится выполнить задуманное. Но есть некоторые сложности – сейчас вся земля частная, и участок, который нам дали, находится за этой территорией. Был к месту, где появится пост, один проход. Но сейчас его компания «ЭкоЛайн» перекрыла, тем самым показав, что нам туда путь закрыт. Чтобы пройти к нужному месту и привезти строительные материалы, мы будем вырубать вдоль забора кустарник. По сути, нам строить разрешили, но осложнили работу тем, что перекрыли единственный проход.Компания «Эколайн – Владимир» против вырубки леса, более того, туда не поступало никаких официальных обращений с просьбой разрешить проезд через полигон. По словам представителей, людей на митинге 16 февраля ввели в заблуждение. Учитывая, что общественникам необходимо установить пункт наблюдения, в фирме готовы пойти на встречу, и, чтобы не пилить деревья, откроют ворота:- В связи с тем, что к нам не обращались с предложением пропустить технику по нашей территории, сообщаем, что компания открыта для такого предложения, мы готовы оказать наблюдателям всемерную поддержку, - сообщил заместитель генерального директора компании «ЭкоЛайн Владимир» Игорь Крицкий.