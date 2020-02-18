В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.По мнению автора инициативы, члена Совета Федерации Василия Иконникова, в настоящее время нет препятствий для реализации этого проекта. Кроме того, готовящиеся поправки в Конституцию РФ об индексации размера пенсий делают подготовленный законопроект актуальным.Между тем, правительство России не поддержало эту идею и направило в Госдуму отрицательное заключение на законопроект, сообщает "Интерфакс"."Корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек, которые могут покрываться за счет заработной платы работающих пенсионеров", — поясняется в документе.Мораторий на индексацию пенсий всем работающим пенсионерам был введен в 2016 году.