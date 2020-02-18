В парламенте Грузии 18 февраля внезапно прозвучал гимн Советского Союза.

В парламенте Грузии 18 февраля внезапно прозвучал гимн Советского Союза.Как передает телеканал "Россия 24", данную акцию устроила оппозиция.В частности, во время выступления спикера законодательного органа Арчила Талавкадзе, который отчитывался за проделанную в прошлом году работу, депутат от оппозиционной партии "Европейская Грузия — движение за свободу" Елена Хошатрия внезапно включила через мегафон гимн СССР.Тем самым она выразила свой протест словам Талавкадзе, который обвинил грузинскую оппозицию, которая в 2008 году была у власти, в том, что во время военного конфликта с Россией, она оставила без погребения на поле боя своих военнослужащих, а также не позаботилась о гражданском населении, которое проживало в зоне боевых действий.Приставы вывели из зала заседания Хоштарию и спикер продолжил свою речь, которую слушали депутаты парламента, а также министры правительства Грузии во главе с премьером Георгием Гахарией.18 февраля оппозиция проводит акции протеста, выступая против назначения Ираклия Шотадзе на должность генерального прокурора, чью кандидатуру парламент должен рассмотреть в этот день.