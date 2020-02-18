На встрече с учащимися кадетского класса общественник рассказал о Великой Отечественной войне, подвигах, героях и Победе.

В рамках акции «Неделя мужества» в школе № 10 в городе Гусь-Хрустальный состоялась встреча учащихся кадетского класса с членом Общественного совета при МО МВД России «Гусь-Хрустальный», педагогом дополнительного образования по военно-патриотическому воспитанию МБУДО «Исток» Эдуардом Коршуновым.«Со времен Великой Отечественной войны прошло 75 лет. С каждым годом становится меньше ветеранов и тех, кто в годы войны были просто подростками и детьми. Но сколько бы времени не прошло, люди будут еще долго вспоминать события того страшного времени. Ведь война стала тяжелым и очень трагическим испытанием для нашей Родины. Фашисты представляли смертельную угрозу не только для нашей страны, но и для всего человечества. Гитлеровцы пытались поработить и физически истребить миллионы людей. Предполагалось уничтожить славянские народы и ликвидировать города и села наших необъятных республик. Те, кто сражался на фронте, отдавали все свои силы для достижения победы над врагом. На примере советских солдат нужно учиться нравственной стойкости, мужественности, чувству долга и любви к Родине» - обратился к ребятам член Общественного совета Эдуард Коршунов.На встрече с ребятами общественник рассказал о Великой Отечественной войне, о подвигах, героях и Победе.В ходе урока школьники узнали, какими сложными были военные годы не только для тех, кто оказался на фронте, но и для тех, кто оставался в тылу.Школьники получили возможность окунуться в те времена, когда их деды и прадеды проявили отвагу, мужество и самоотверженность.По мнению представителя Общественного совета при ОМВД Эдуарда Коршунова, проводить Уроки мужества просто необходимо, так как чувство любви к Родине, желание защищать ее не появится само собой: ребят нужно направлять, рассказывать им о примерах доблести и героизма, в том числе о работе полицейских.В завершение мероприятия педагогический состав и учащиеся школы поблагодарили гостя за интересный и познавательный рассказ и выразили надежду на дальнейшие встречи.