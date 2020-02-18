Пострадал один человек

Ночью 18 февраля в посёлке Красное Эхо Гусь-Хрустального района случился пожар в жилом доме. МЧС России по Владимирской области сообщает, что пострадал один человек.Жильцы одной квартиры проснулись от едкого дыма, прибежали к соседу, у которого и возник пожар в квартире. Вместе с ним и другими жильцами они до приезда пожарных выбрались на улицу. В результате пострадал только один человек. Мужчину с ожогами доставили в больницу. Дом сгорел дотла. Остальные 13 жителей дома временно поселились у родственников.Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В тушении принимали участие 15 человек. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.