Женщина подозревается в хищении денежных средств путем оформления фиктивного договора микрозайма.

В конце прошлого года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» обратился директор микрофинансовой организации с заявлением о невыполнении гражданином обязательств по возврату денежных средств.В ходе проведенных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Ковровский» было установлено, что указанный гражданин за оформлением займа не обращался. Выяснилось, что в период времени с сентября по ноябрь 2019 года специалист организации, 34-летняя жительница Коврова, на основании доверенности самостоятельно принимала решения о выдаче займов, подписании договоров с клиентами, а также выдавала денежные средств заемщикам и принимала деньги от них. Женщина, воспользовавшись базой данных клиентов, фиктивно оформила на имя ковровчанина договор микрозайма на сумму 15 тысяч рублей, а денежные средства присвоила.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения).Подозреваемая вину признала, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время полицейские проверяют фигурантку на причастность к аналогичным эпизодам преступной деятельности.