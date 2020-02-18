Мужчина угнал транспортное средство, принадлежащее своей знакомой.

Отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего ранее судимого безработного местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).Вечером 2 января сотрудники ДПС МО МВД России «Муромский», которые несли службу в городе, обратили внимание на автомобиль «Шкода Октавия», траектория движения которого была нарушена. Сотрудники полиции остановили транспортное средство. В ходе проверки было установлено, что находившийся за рулем автолюбитель не имеет водительского удостоверения и управляет транспортом в состоянии алкогольного опьянения.В дальнейшем сотрудники полиции установили, что несколькими часами ранее задержанный мужчина проводил время в компании знакомых, среди которых была 42-летняя собственница автомобиля. В момент, когда женщина отвлеклась, задержанный взял ключи, оставленные на видном месте, и отправился кататься. Противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции. Автомобиль возвращен законной владелице.По факту угона в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, также составлен административный протокол за управление транспортным средством без прав.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.