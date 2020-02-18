В поселке Хотынец Орловской области школьник умер, упав с качелей. Уточняется, что массивная конструкция по инерции ударила ребенка в голову Местные жители заявили, что в парке Юность ..

В поселке Хотынец Орловской области школьник умер, упав с качелей. Уточняется, что массивная конструкция по инерции ударила ребенка в головуМестные жители заявили, что в парке "Юность" оборудование на детских площадках опасное и не соответствует ГОСТам. Так, в конце 2019 года другой ребенок уже получил серьезную травму. Кроме того, полгода назад травмы на детской площадке получила маленькая девочка. Теперь, по данным телеграм-канала "Hue", главу посёлка решили привлечь за халатность.