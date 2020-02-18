В Приморском районе Санкт-Петербурга молодой человек похитил иномарку Mercedes у своей матери. Сумма ущерба составила 1,1 миллиона рублей. Как рассказала потерпевшая, вечером 16 февраля сын ..

В Приморском районе Санкт-Петербурга молодой человек похитил иномарку Mercedes у своей матери. Сумма ущерба составила 1,1 миллиона рублей.Как рассказала потерпевшая, вечером 16 февраля сын достал из кармана ее куртки ключи от машины и уехал в неизвестном направлении. Правоохранителям удалось оперативно задержать угонщика. Автомобиль вернули владелице. Возбуждено уголовное дело, передает