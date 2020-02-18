Врачам Мытищинской городской клинической больницы удалось спасти и выходить ребенка весом менее 500 граммов.

Врачам Мытищинской городской клинической больницы удалось спасти и выходить ребенка весом менее 500 граммов, передает ТАСС.Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области, женщину с новорожденным перевели из областного перинатального центра в начале января. Мальчик появился на свет на сроке 24 недели с критической массой тела — 495 граммов.По словам заведующей отделением Мадины Локовой, сначала малыша выхаживали в отделении реанимации новорожденных, а после того как ребенок окреп, подлечился и немного подрос, его и маму перевели в Мытищинскую больницу.Заведующая отделением отметила, что выхаживание таких детей – большая работа. За прошлый год в перинатальном центре медики выходили 15 детей, родившихся с экстремально низкой массой тела."Долгое время малыш находился на зондовом питании, и только сейчас он получает пищу с помощью соски. Миша уже подрос и весит 2574 грамма. Еще пару недель, и если все будет хорошо, то мы его выпишем", — сказала Локова.Ранее сообщалось, что врачи Каунасской клиники спасли недоношенную девочку, родившуюся на 22 неделе. Ее вес составлял всего 350 граммов.