В Госдуме намерены запретить отключение услуг ЖКХ за долги, сообщают Известия. По данным издания, на сегодняшний день процент россиян, не способных погасить задолженность за коммунальные услуги, - невелик.

В Госдуме намерены запретить отключение услуг ЖКХ за долги, сообщают "Известия". По данным издания, на сегодняшний день процент россиян, не способных погасить задолженность за коммунальные услуги, — невелик.Однако проблема с отключениями стоит остро. Наряду с должниками страдают и те жители многоквартирных домов, кто исправно платит по счетам. Также подобные меры совершенно недопустимы с точки зрения санитарных норм.Отмечается, что в профильном комитете по жилищной политике и ЖКХ инициативу поддерживают. Впрочем, ряд экспертов полагает, что отключение услуг все же самый эффективный метод для быстрого погашения долгов.