Автомобильный бренд Ravon покинет российский рынок, уступив место доступным моделям с более благозвучным именем — Chevrolet. Автомобили будут ввозить к нам из Убекистана.

Автомобильный бренд Ravon покинет российский рынок, уступив место доступным моделям с более благозвучным именем - Chevrolet. Автомобили будут ввозить к нам из Убекистана.Экспорт автомобилей в Россию, Казахстан и Беларусь запустит узбекская компания UzAuto Motors, которой удалось договориться с концерном General Motors об использовании у нас бренда Chevrolet вместо неудачного Ravon. Гамма бюджетных "Шеви" будет представлена моделями Spark, Nexia и Cobalt. Официальные продажи будут запущены уже в марте 2020 года.Модельный ряд Chevrolet планируют постепенно расширять - возможно, чуть позже к нам будут поставлять кроссовер Chevrolet Tracker.Интересно, что дистрибьютором узбекских Chevrolet будет не GM Россия, а именно компания UzAuto Motors. Дилерскую сеть обещают составить из текущих партнеров GM и существующих продавцов Ravon, при этом сами дилеры будут соответствовать корпоративным стандартам марки Chevrolet.Ровно там же смогут обслуживаться и уже существующие обладатели автомобилей Ravon. При этом предприятие GM Россия будет, как и прежде, фокусироваться только на продажах премиальной линейки Cadillac и Chevrolet (Camaro, Tahoe и Traverse).Изменяться ли рублевые цены в связи с ребрендингом, пока не сообщается. Сейчас заявленная стоимость Spark (Ravon R2) начинается с 646 000 рублей, Nexia (R3) - от 670 000 рублей, а Cobalt (R4) - от 678 000 рублей.