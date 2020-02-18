В районе поселка Совхоз в Сергиевом Посаде столкнулись сразу три легковых автомобиля. Один человек скончался на месте, двое других участников ДТП были госпитализированы. Случайные ..

В районе поселка Совхоз в Сергиевом Посаде столкнулись сразу три легковых автомобиля. Один человек скончался на месте, двое других участников ДТП были госпитализированы.Случайные свидетели пытались добраться до пострадавших людей, но доступ к некоторым водителям был затруднен. Прибывшие на место спасатели под контролем врачей извлекли людей из искореженных машин, передает .