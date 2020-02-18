Пьяный житель Северодвинска избил администратора заведения. По данным , в отдел вневедомственной охраны поступила информация о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в кафе на улице ..

Пьяный житель Северодвинска избил администратора заведения. По данным , в отдел вневедомственной охраны поступила информация о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в кафе на улице Ломоносова.На месте инцидента сотрудники Росгвардии задержали мужчину 1978 года рождения. Выяснилось, что посетитель ударил кулаком по шее администратора заведения из-за того, что та отказалась вызвать ему такси. Злоумышленника передали полиции.