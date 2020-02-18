При досмотре транспортного средства жителя города Лакинск полицейские изъяли марихуану общей массой 13,2 грамма.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя города Лакинск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств без цели сбыта).При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была получена информация о том, что молодой человек может быть причастен к незаконному хранению наркотиков.Автомобиль «ВАЗ 2115» под управлением подозреваемого был остановлен на 166 км автодороги М-7 «Волга». В ходе досмотра транспортного средства полицейские обнаружили вещество растительного происхождения. Проведенным исследованием установлено, что изъятое вещество является марихуаной общей массой 13,2 грамма.Впоследствии выяснилось, что наркотические средство фигурант изготовил самостоятельно для личного пользования.Вину в совершении преступления он признал полностью.Расследование уголовного дела продолжается.