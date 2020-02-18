В американском штате Огайо застрелили актрису-каскадера Шерил Сандерс и ее мужа. На 59-летнюю дублершу Николь Кидман и ее 56-летнего супруга Ричарда напал мужчина по имени Линдси Данкан. Полиция изучает видео с камер наблюдения, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

В американском штате Огайо застрелили актрису-каскадера Шерил Сандерс и ее мужа. На 59-летнюю дублершу Николь Кидман и ее 56-летнего супруга Ричарда напал Линдси Данкан – бывший муж Сандерс. Как пишет Independent, полиция изучает видео с камер наблюдения, чтобы установить все обстоятельства инцидента.Данкан утверждает, что Сандерс и ее муж были вооружены. Они якобы подкараулили его жену Молли и стали угрожать ей пистолетом."Они ничего не говорили, просто начали стрелять в нас", – утверждает сама Молли Данкан.В связи с происшествием правоохранительные органы возбудили дело об убийстве при смягчающих обстоятельствах.Сандерс участвовала в съемках фильмов "Крепкий орешек – 2" и "Ангелы Чарли". Однако ее карьера закончилась из-за травмы, которую она получила еще в 1989 году на съемках второй части "Назад в будущее". Актриса выполняла трюки вместо голливудских звезд Джессики Альбы, Кэмерон Диас и Сандры Буллок.