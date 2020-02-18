В Вологде участковый выстрелил собаке в голову, после чего стал пинать животное ногами. Травмированное животное сейчас находится в ветеринарной клинике. О произошедшем рассказали ..

В Вологде участковый выстрелил собаке в голову, после чего стал пинать животное ногами. Травмированное животное сейчас находится в ветеринарной клинике. О произошедшем рассказали участники группы "Велес" Общество защиты животных в Вологде" во "Вконтакте".Как утверждают зоозащитники, сначала правоохранитель выстрелил в собаку из табельного оружия, после чего стал пинать ее для того, чтобы забрать пулю. "По факту пуля почти ничего не задела. А вот удары в шею, голову, живот нанесли катастрофический вред здоровью", – приводит сообщение телеканал "".В пресс-службе регионального УМВД рассказали свою версию событий. По словам представителей, одна из жительниц Вологды пожаловалась на агрессивное животное. Прибывший на место участковый не нашел хозяев собаки и решил обезвредить ее при помощи пистолета, передает .