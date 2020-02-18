Злоумышленник работал в данном автосервисе и, взяв ключи, выехал на данном автомобиле за пределы организации. В пути он попал в ДТП, после чего вернул машину обратно на территорию автосервиса...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.В полицию с заявлением обратился 30-летний житель Подмосковья. Мужчина сообщил, что отдал принадлежащий ему автомобиль "КИА ЦЕРАТО" стоимостью 760 тысяч рублей в один из автосервисов, расположенных в центре Москвы для выполнения ремонтных работ и диагностики неисправностей. Однако при выдаче иномарки в автосервисе мужчина обнаружил на ней повреждения.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Дубининской улице задержали подозреваемого – 34-летнего приезжего мужчину. Установлено, что злоумышленник работал в данном автосервисе и, взяв ключи, выехал на данном автомобиле за пределы организации. В пути он попал в ДТП, после чего вернул машину обратно на территорию автосервиса.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60