На Урале готовятся к тестированию почтовых беспилотников. Оно будет проходить в ближайшие три года в Свердловской области с участием Почты России. Представители Уральского завода гражданской авиации уточняют, что в проекте будут использоваться аппараты вертикального взлета и посадки, которые можно будет приземлить в посёлках и деревнях, где нет взлетно-посадочных полос.

На Урале готовятся к тестированию почтовых беспилотников. Оно будет проходить в ближайшие три года в Свердловской области с участием "Почты России". Представители Уральского завода гражданской авиации уточняют, что в проекте будут использоваться аппараты вертикального взлета и посадки, которые можно будет приземлить в посёлках и деревнях, где нет взлетно-посадочных полос.Дроны способны будут сесть на вертолётную площадку какого-нибудь села, где его сможет встретить и разгрузить сотрудник почты. Максимальная грузоподъемность трестируемого дрона - 20 килограммов, дальность полета - 1200 км, а максимальная скорость - 150 км/ч.Непосредственно эксперименты с доставкой посылок начнутся в 2022-м году. При этом сами дроны уже проходят летные испытания. Как следует из презентации проекта, беспилотники смогут перевозить посылки и одновременно снимать местность по ходу полета. Пока для взлета и посадки дронов будут использовать региональные аэропорты.На старте проекта шесть беспилотников будут перевозить посылки между Екатеринбургом, Нижним Тагилом и Серовым. По данным РБК, для них будет разработана схема регулярных перелетов - в 10 утра и в 14 часов дня. Одновременно в небе будут находиться четыре дрона, контролируемые с трёх станций управления. Общая стоимость реализации проекта оценивается разработчиками в 750 миллионов рублей.