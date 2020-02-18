В Калининградской области владелец автомойки вместе со своим племянником приняли на грудь и стали издеваться и унижать работников, воспитывая из них настоящих солдат.

В Калининградской области владелец автомойки вместе с племянником приняли на грудь и подвергли своих работников унижениям и избиениям, воспитывая из них "настоящих солдат".Инцидент, по информации пользователей городского сообщества в социальной сети, произошел в Советске 16 февраля в промышленной зоне Калининградского шоссе.Двух юношей гоняли по территории, подвергая оскорблениям и ударам, наносимым, в том числе, металлической трубой. При этом, забавляясь с перепуганными молчаливыми ребятами, экзекуторы громко радовались, шутили и смеялись.По информации пользователя, разместившего видео, один из унижаемых юношей, которого не заставляли надевать противогаз, является инвалидом. Подробности о состоянии его здоровья не сообщаются.Пользователи сообщества планируют направить в полицию доказательный материал, включая кадры с издевательствами, для привлечения садистов к ответственности.