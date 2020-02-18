Владимирский хлебокомбинат привез десять наград с «Продэкспо-2020» - это российский рекорд

...Опять Владимир пошел, - переговаривались участники церемонии награждения по итогам конкурсов «ПРОДЭКСПО-2020» в Москве, наблюдая как представители Владимирского хлебокомбината в очередной раз поднимаются на сцену. Стольких высших наград, да еще сразу в трех номинациях, больше не удостоился ни один производитель.Престижная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства считается главной витриной продовольственного рынка России и Восточной Европы. В этом году в выставке приняли участие 2621 компания из 70 стран мира, в том числе 1850 российских.Владимирские хлебопёки получили шесть золотых медалей в конкурсе «Лучший продукт 2020», два почётных приза за «Достижения в импортозамещении» и две золотые звезды «За лучший инновационный продукт».DELAVANT в переводе - развитиеРекордное количество побед говорит не только о стабильно высоком уровне производства и качестве продукции, но и о популярности владимирского хлеба в России. Хлебокомбинат достойно представляет наш край, давно став одним из его самых известных брендов.Впрочем, на выствке прозвучало новое имя Группы компаний, в которую входит и АО "Владимирский хлебокомбинат", - «DELAVANT». Она объединила несколько региональных предприятий.Один из крупнейших представителей хлебопекараной отрасли РФ сменил название на новом этапе своего развития. Группа компаний не только осваивает новые продукты и технологии, но и расширяет свое присутствие на международном рынке, что и подтолкнуло руководство на поиск нового имени, отражающего суть современного производителя.Алексей Лялин, управляющий АО "Владимирский хлебокомбинат", показал журналистам цеха, где выпекаются победители конкурса "Продэкспо" и пояснил, почему было выбрано именно это название для группы компаний."DELAVANT" переводится как "вперед, рост, развитие", что как нельзя лучше подходит для инновационного предприятия. Группа компаний инвестирует значительные средства в передовое оборудование для производства эксклюзивных, видов продукции.- На выставке победили не только мы, это победа всех владимирцев, жителей области, - отметил Алексей Лялин. - В прошлом году и ранее мы запустили несколько мощнейших проектов, и каждый этот проект выстрелил в своей награде. Все 1,5 тысячи сотрудников компании горядтся победой, она означает, что мы идем в правильном направлении, и эти инвестиции начали давать отдачу.Для нас очень важна и оценка потребителей, которые любят и владимирские классические изделия, и новинки.. Например, быстро стал популярным в России наш брецель с солью, один из победителей "Продэкспо 2020".Заслуженная гордостьО гордости за свою работу говорила и главный технолог АО "Владимирский хлебокомбинат" Ирина Бурова. - Нашу работу оценивают специалисты со всей России. В выставке участвовало более двух тысяч шестисот компаний из 70 стран мира. За этими победами - труд всего коллектива, - пояснила она. - Направленность технологий Владимирского хлебокомбината - это нескороспелые хлеба, они действительно выброженные, на заквасках, с применением заварок, длительного созревания. У нас есть несколько видов печей для различных задач, в том числе "деревенская" - каменная, с подом. Именно поэтому "Владимирский заварной", который получил золотую медаль, выделяется в ряду заварных хлебов других проивзодителей своим высоким качеством. Такими же свойствами обладают и наши рустикальные изделия. За счет соблюдения классических, бабушкиных технологий мы получаем такие вкусные и ароматные хлеба, с хрустящей корочкой и нежным мякишем.Цеха, где выпекаются лучшие в России изделия, показала журналистам Надежда Графская, директор по производству АО "Владимирский хлебокомбинат". - В среднем, за сутки хлебокомбинат отгружает около 200 тонн изделий, ассортимент около 150 наименований, - пояснила она. Это большой показатель. И каждый год мы выходим на рынок с новыми продуктами и получаем за них награды. Только совместная работа нам позволяет работать с таким результатом.Инновационные баранкиИз нового, отрытого в 2019 году, цеха мучных изделий с двумя автоматизированными линиями по производству бараночных и булочных изделий выходят настоящие медалисты. Он создан по специальному заказу с участием зарубежных и владимирских партнеров, они приняли участие в производстве и монтаже линий, наладке. Мы увидели, как выпекаются баранки морковные и тыквенные, которые получили награду «Продэкспо. Золотые звезды» «За лучший инновационный продукт», а также золотые медалисты, давно любимые сушки "Челночок" и баранки с маком.Процесс приготовления полностью автоматизирован и роботизирован, от замеса теста до упаковки свежих румяных баранок. Морковь и тыкву для инновационных новинок выращивают специально для Владимирского хлебокомбината. Яркие овощи придают необычному продукту тонкий аромат и, конечно, делают его еще полезнее. Первые партии баранок тыквенных и морковных уже появились в магазинах Владимира.Бабушкин хлебА вот в новом цехе рустикальных хлебов оборудование спроектировано так, чтобы максимально имитировать движение рук человека.Отличительная особенность рустикального или ремесленного способа изготовления хлеба - применение технологий холодного брожения. Это позволяет создать полезный хлеб, который сохраняет свои свойства при шоковой заморозке с последующей разморозкой.Каждый такой вид хлеба требует особого отношения и внимания. Не зря технология их приготовления называется "бесстрессовая". Это полное повторение цикла, который делают руками, все его этапы направлены на то, чтобы сохранить лучшие качества "бабушкиного" хлеба. Ну а душу в эти нежные изделия вкладывают увлеченные своим делом работники цеха, которые прошли специальное обучение, чтобы выпекать настоящий деревенский хлеб по старинным рецептам разных народов.Обширное производство хлебокомбината и за целый день сложно осмотреть, но мы успели зайти в цех, где выпекают лаваши и пшеничные роллы. К ним тоже нужен свой подход. Специалисты работают четко, слаженно, принимая и упаковывая поджаристые тонкие изделия.Мороз хлебу только на пользуМы не могли пройти мимо еще одной гордости Владимирского хлебокомбината - цеха быстрой заморозки хлебобулочных изделий, который запустили в феврале 2018 года. Здесь производятся победители конкурса "Продэкспо 2020" хлебушек «Спелая клюква» и хлебушек «Баварский». А изделия хлебобулочные замороженные из пшеничной муки чиабатта классическая светлая и багет «Пикколо» получили Почетные призы «Достижения в импортозамещении».Замороженные изделия хлебокомбинат проивзодит в трех категориях: полуфабрикаты, полностью готовые и частично готовые. Шоковая экспресс-заморозка продукции проводится при температуре -38 градусов, длительное хранение продуктов - при температуре -18 градусов. Срок хранения свежемороженой выпечки составляет 6 месяцев, на протяжении которых изделие сохраняет свои свойства, присущие свежевыпеченной продукции, его невозможно отличить от свежеприготовленного.Замороженные изделия с удовольствием раскупают не только пекарни, общепиты и гостиницы, но и обычные покупатели. "Заморозка" уже вышла на прилавки крупных сетевых магазинов и пользуются высоким спросом. Хозяйкам остается только поставить такой хлеб в духовку, и дом заполнится умопомрачительным ароматом свежего хлеба, объединяющим всю семью.Победа - повод к новым достижениямОтпраздновав большую победу, специалисты Владимирского хлебокомбината продолжают разрабатыватывать новые проекты и двигаться вперед, оправдывая репутацию одного из передовых предприятий страны, развитие которого положительно влияет на все хлебопекарную отрасль в целом. Моденизируясь и развиваясь, Владимирский хлебокомбинат окончательно перешел в сегмент производителей, являющихся гарантированными поставщиками, обеспечивающими не только потребности родного региона, но и рынок Центрального федерального округа.