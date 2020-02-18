Проект Северный поток-2 отвечает интересам Германии и России, заявил министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Проект "Северный поток-2" отвечает интересам Германии и России, заявил министр экономики и энергетики Петер Альтмайер."В ближайшие годы нам потребуется не меньше, а больше природного газа. "Северный поток-2" — экономический проект. Он отвечает интересам наших стран", — отметил Альтмайер, сообщает ТАСС.Россия и Германия договорились создать совместную рабочую группу по энергетической политике. "Мы должны активизировать наш диалог", — подчеркнул министр.В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля: "Когда Россия говорит, что "Северный поток-2" является исключительно коммерческим устремлением, не дайте себя обмануть".Между тем Россия сможет найти судно, которое достроит "Северный поток-2", заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.Глава Минэнерго Александр Новак заявил ранее, что США и ряд других стран оказывают "беспрецедентное сопротивление" для того, чтобы остановить строительство "Северного потока-2", но Россия достроит газопровод. Проект является максимально "прозрачным, предсказуемым и выгодным", а прямые поставки газа из России помогут повысить энергобезопасность стран Северной и Центральной Европы, подчеркнул Новак.